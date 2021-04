Der amerikanische Technologiekonzern Jabil Inc. (ISIN: US4663131039, NYSE: JBL) zahlt am 2. Juni 2021 eine vierteljährliche Dividende von 0,08 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus. Record day ist der 14. Mai 2021. Damit schüttet der Konzern aus St. Petersburg in Florida auf das Gesamtjahr gesehen 0,32 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 53,52 US-Dollar ...

