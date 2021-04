SYMRISE reagierte in der Marktschwäche zu Wochenbeginn gegensätzlich zum Markt. Was steckt dahinter? Die GIVAUDAN-Zahlen waren stark. Nächste Woche Mittwoch kommen die Zahlen zum ersten Quartal bei SYMRISE. UBS und GOLDMAN SACHS haben ihre Kursziele bereits angehoben. Weitere dürften noch vor den Zahlen folgen. Wir rechnen mit einem deutlichen Übertreffen der Analystenschätzungen in einem Markt ohne nennenswerten Preisdruck, ohne zyklische Effekte, aber einem besonderen Trend bei Riechstoffen für Hygiene- und Reinigungsprodukte im Zuge der Pandemie. Wie immer, ist die Bewertung ambitioniert. Im Zuge der Berichterstattung sollte ein Test des Tops aus dem Sommer bei 120 € machbar sein.



