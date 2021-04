DJ S&P hebt Ratingausblick von Daimler auf positiv an

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den jüngsten Quartalszahlen von Daimler hebt die Ratingagentur S&P den Ausblick für die mit BBB+ bewertete Bonität des Autoherstellers an und stellt auch eine Erhöhung in Aussicht. Daimler habe die Prognose für seine Sparte Cars & Vans angehoben, was auf bessere Aussichten für Profitabilität und Cashflow in diesem Jahr hindeute, erklärte S&P zur Begründung. Auch die zunehmende Bedeutung von elektrifizierten Fahrzeugen stimmt die Agentur positiv.

Sollte es Daimler gelingen, seine Marktposition bei Elektrofahrzeugen auszubauen, zusätzlich eine bereinigte EBITDA-Marge von deutlich über 10 Prozent einzufahren, mehr als 4 Prozent des Umsatzes in bereinigten Free Operating Cashflow zu verwandeln und die bereinigte Verschuldung zum EBITDA deutlich unter 0,5 zu halten, dann könnte das Rating in zwölf bis 24 Monaten auch erhöht werden.

