Unterföhring (ots) -- Wieder mit Patrick Dempsey und Alessandro Borghi in den Hauptrollen- Regisseure: Nick Hurran und Jan Maria Michelini- "Devils" wurde in mehr als 160 Länder weltweit verkauft- Ein Sky Original produziert von Sky Italia und Lux Vide, mit Big Light Productions in Zusammenarbeit mit Sky Studios, Orange Studio und OCS- Dreharbeiten in London und Rom- Link zu ersten Fotos vom Set: https://we.tl/t-m84NPtpUw6Unterföhring (ots) - Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel des Sky Originals "Devils" sind in vollem Gange. Erste Fotos zeigen die beiden Hauptdarsteller Patrick Demspey und Alessandro Borghi bei den Dreharbeiten in Rom, die später in London weitergeführt werden."Devils" ist die packende Geschichte um Macht im Olymp der globalen Finanzwelt. Die Serie ist produziert von Sky Italia und Lux Vide in Zusammenarbeit mit Sky Studios, Orange Studio und OCS. Die erste Staffel wurde in 160 Länder weltweit verkauft. NBCUniversal Global Distribution verantwortet den Weltvertrieb im Auftrag von Sky Studios.Basierend auf dem Bestseller "Diavoli" von Guido Maria Brera erzählt die Serie eine halb fiktionale, halb auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte eines stillen aber vernichtenden Kampfes, der die westliche Welt in der vergangenen Dekade beeinträchtigte - ein Krieg im Verborgenen, der mit der mächtigsten Waffe der Welt geführt wurde: den Finanzen.Neben den beiden Hauptdarstellern Alessandro Borghi als Massimo Ruggero, der am Ende der ersten Staffel zum CEO der New York-London Investmentbank befördert wurde, und Patrick Demspey als Dominic Morgan, einer der einflussreichsten Männer in der Finanzwelt, gibt es ein Wiedersehen mit Malachi Kirby ("Roots"), Pia Mechler ("Everything Is Wonderful"), Paul Chowdhry ("Live at the Apollo") und Harry Michell ("Yesterday") als "Piraten", Massimo Ruggeros äußerst loyales Trader-Team sowie mit Lars Mikkelsen ("House of Cards") als Daniel Duval, Gründer der illegalen Organisation Subterranea.Zum weiteren internationalen Cast gehören die Neuzugänge Li Jun Li ("Damages") als neue Trader-Chefin Wu Zhi, Joel de la Fuente ("Law & Order") als Li Wie Cheng, chinesisches Mitglied des Verwaltungsrates der Investoren der NYL Investment Bank und Clara Rosanger ("The Rain") als Dominics neuer, brillanter Schützling Nadya Wojcik.Regie der acht neuen Episoden führen Nick Hurran ("Sherlock", "Dr. Who", "Fortitude") und Jan-Maria Michelini ("I Medici"). Das Drehbuch stammt von Frank Spotnitz, James Dormer, Naomi Gibney und Caroline Henry.Nils Hartmann, Senior Director Original Productions Sky Italia: "'Devils' debütierte vor genau einem Jahr, in einer Welt, die gerade begann, sich der beispiellosen Umwälzung bewusst zu werden, die die Pandemie in den soziopolitischen - und damit auch finanziellen - globalen Kontext bringen sollte. Eine extrem ambitionierte Serie, ein Verschwörungsthriller mit einer fesselnden Handlung, fiktiven, aber sehr glaubwürdigen Charakteren, die sehr gut in einem historischen Kontext, der Krise von 2011, verwurzelt sind. Wir haben sofort an dieses Projekt geglaubt, zusammen mit unserem paneuropäischen Hub Sky Studios und Lux Vide, und wir hatten recht: Die Serie wurde fast überall verkauft und führt die Zuschauer auf der ganzen Welt hinter die Kulissen eines stillen Krieges, der keine Gefangenen macht und der mit der tödlichsten Waffe geführt wird: den Finanzen. Wir mussten darüber nachdenken, eine Fortsetzung zu produzieren, die wir heute zusammen mit der Rückkehr der beiden talentierten Stars Alessandro Borghi und Patrick Dempsey vor die Kamera ankündigen können.Luca Bernabei, Produzent und CEO Lux Vide: "Wir haben in Sicherheitsmaßnahmen und Protokolle investiert und mit den Dreharbeiten begonnen, als Italien in die rote Zone geriet, um keine kostbare Zeit zu verlieren: Diese Geschichte muss demnächst ausgestrahlt werden, weil wir fest daran glauben, dass sie in dieser Zeit der sozialen und politischen Unruhen und komplizierten geopolitischen Gleichgewichte den Menschen Antworten geben kann. Beim Schreiben der zweiten Staffel 'Devils' haben wir angefangen, über das chinesisch-amerikanische Thema nachzudenken, als es noch nicht im Rampenlicht stand; wir zeigen, was Brexit, Elektroautos, ein soziales Netzwerk und 5G verbinden kann. Oder was Cambridge Analytica und die Pandemie 2020 gemeinsam haben, bis hin zur Erzählung der revolutionären Reichweite des Reddit - GameStop Events. Es scheinen viele verschiedene, unverbundene Ereignisse zu sein, die in mehreren Jahren passiert sind, aber 'Devils' wird zeigen, wie sie in Wahrheit auf eine verstörende und absurderweise sehr einfache Weise durchgängig miteinander verbunden sind. Ich kann es kaum erwarten, die neuen Episoden zu sehen."Frank Spotnitz, Autor, Executive Producer, und CEO of Big Light Productions: "'Devils' bietet verblüffende und oft verstörende Einblicke in die verborgene Rolle, die Finanzen bei so vielen Ereignissen in der realen Welt spielen. Mich in diese Charaktere hineinzuversetzen, hat mich wirklich dazu gebracht, die Welt um mich herum mit anderen Augen zu sehen. Ich freue mich darauf, zu diesem erstaunlichen Ensemble zu stoßen und die starke Geschichte, die wir in dieser Staffel entwickelt haben, mit dem Publikum zu teilen."Über "Devils":2016, nach dem Brexit-Referendum: Vier Jahre sind vergangen, seit Massimo Ruggero (Alessandro Borghi) es geschafft hat, Dominic Morgans Plan gegen den Euro zu vereiteln, aber er musste einen sehr hohen Preis zahlen: Sofias Tod. Massimo ist nun neuer CEO von NYL und hat einige chinesische Investoren in den Vorstand der Bank berufen, die einen stillen Krieg gegen die USA führen, um die Herrschaft über den High-Tech-Sektor zu erlangen. Akquisition nach Akquisition, Massimo wird ein Muster entdecken, bei dem die Daten von Millionen von Menschen gesammelt, verwendet und von den beiden Seiten bekämpft werden. Und der stärkste Gegner von NYL ist Massimos alter Mentor Dominic Morgan (Patrick Dempsey). Massimos fortschreitende Erkenntnis wird im Jahr 2020 den Höhepunkt erreichen: Die globale Pandemie wird der Schauplatz sein, an dem der Krieg ans Licht kommt und Massimo muss sich endlich entscheiden, auf welcher Seite er steht.Facts:Originaltitel: "Diavoli", Dramaserie, 8 Episoden, je à ca. 60 Minuten, ITA 2021. Drehbuch: Frank Spotnitz, James Dormer, Naomi Gibney, Caroline Henry. Regie: Nick Hurran, Jan-Maria Michelini. Darsteller: Alessandro Borghi, Patrick Dempsey, Malachi Kirby, Pia Mechler, Paul Chowdhry, Harry Michell, Lars Mikkelsen, Li Jun Li, Joel de la Fuente, Clara Rosanger.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie Sie zudem unter http://www.sky.de/originals sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Über Sky Studios:Sky Studios entwickelt, produziert und finanziert eigene Dramen, Komödien und Dokumentationen für 24 Millionen Sky-Kunden und viele weitere potenzielle Zuschauer. Gestützt auf den Erfolg der von Kritikern gefeierten bisherigen Sky Originals, einschließlich der zehnfach Emmy-prämierten Serie "Chernobyl" und der internationalen Hits "Babylon Berlin", Der Pass" und "Riviera", präsentiert sich Sky Studios als neues kreatives Universum für Sky-Eigenproduktionen wie "The Third Day" mit Jude Law, "ZeroZeroZero" von den Machern von "Gomorrha" und "The New Pope", ein Werk des Oscar®-prämierten Regisseurs Paolo Sorrentino.Sky Studios investiert weltweit in die Kultur- und Filmwirtschaft und hält Beteiligungen an zehn Produktionsfirmen im Vereinigten Königreich und in den USA. Sky Studios wurde im Juni 2019 gegründet. Zur Führungsspitze des Unternehmens gehören Gary Davey als Chief Executive Officer, Jane Millichip als Chief Commercial Officer, Caroline Cooper als Chief Finance Officer, Cameron Roach als Director of Drama UK, Jon Mountague als Director of Comedy UK, Nils Hartmann als Director Original Production Sky Italia und Marcus Ammon als Director Original Production Sky Deutschland.About Lux Vide:Lux Vide is a leading international television production company in Europe, the largest in the Italian scripted market, with more than 1000 hours in prime time.Lux Vide is specialised in long series and boasts a portfolio of successful productions such as DOC- Nelle Tue Mani, Diavoli, Don Matteo (11 seasons), Che Dio ci Aiuti (6 seasons), Un passo dal cielo (5 seasons), Non dirlo al mio capo (2 seasons), L'Isola di Pietro (2 seasons).The only Italian company to receive an Emmy for "Best Miniseries" for Joseph part of the cycle of The Bible (distributed in 140 countries), Lux Vide's productions have often received excellent critical acclaim, with Coco Chanel, nominated for two Golden Globes and two Emmys, the 14 Emmy nominations of the cycle of The Bible and the John Paul II Emmy nomination.The studio's numerous international productions include I Medici, the iconic three-season story of the eponymous Renaissance dynasty, created and produced by Frank Spotnitz (The X-Files, The Man in the High Castle-The Ransom), featuring global stars such as Dustin Hoffmann, Sean Bean, Daniel Sharman. The series has been distributed in over 100 territories gaining wide international recognition.In 2018-19 he produces with Sky Italia, Sky Studios and in association with Orange Studio, Diavoli, based on Guido Maria Brera's novel "I Diavoli", a thriller about global finance stars Patrick Dempsey and Alessandro Borghi distributed in 160 territories including the US, France, Germany, Canada and the UK in 2020/21.In 2019 he creates a new medical format for RAI DOC- Nelle Tue Mani, the incredible true story of Dr. Fanti who, due to partial memory loss, is forced to rebuild his life as a patient. On air in March 2020, it becomes the most watched RAI series of the last thirteen years, distributed abroad with great success of public and critics. In the summer of 2020, it is the first Western production company to complete filming in the middle of the pandemic on a prestigious international co-production, Leonardo produced with RAI Fiction, France Television and Sony Pictures Television which, with an original script and stars of the calibre of Aidan Turner and Freddie Highmore, tells the mysterious and untold story of one of the world's greatest and most enigmatic geniuses.At the end of 2020, in addition to new seasons of its most popular formats, Lux Vide has begun production of several previously unreleased series for RAI, Sky and Mediaset, including Blanca, Sandokan and Devils, season two.Since its foundation in 1992, Lux Vide has signed partnership agreements with international television broadcasters and distributors such as: CBS, Turner, Lifetime, France Television, Mediaset España, Beta Film, Wildbunch TV, Netflix, Orange Stydio, NBCUniversal, Sony Pictures Television, Telefonica Moviestar +.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkySerientwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Patricia Navarijo GomezBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4897271