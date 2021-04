Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Seitwärtsphase des ITRAXX Senior Financial hat weiterhin Bestand, so die Analysten der Helaba.Neue Impulse würden derzeit fehlen, wenngleich zu unterstreichen sei, dass zuletzt die Risikoaversion tendenziell zugenommen habe. Insofern bestehe eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit, dass die genannte Range auf der Oberseite verlassen werde. Auch die Berichtssaison stehe weiter im Fokus. Diese nehme in der kommenden Woche verstärkt Tempo auf. Gestern habe die Credit Suisse Einblick in ihr Zahlenwerk gewährt. Im ersten Quartal 2021 sei die Bank angesichts des Zusammenbruchs des Hedge Fonds Archegos in die roten Zahlen abgerutscht. Ein Verlust in Höhe von 252 Millionen Franken habe hingenommen werden müssen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...