Dem Keramikspezialisten Villeroy & Boch (DE0007657231) ist ein überraschend starker Auftakt in das neue Geschäftsjahr 2021 gelungen. Wie das in Mettlach ansässige Unternehmen am Donnerstag im Rahmen der Q1-Berichterstattung vermeldete, konnten die Erlöse gegenüber der Vorjahresperiode um stattliche 22.4 % auf 223.3 Millionen Euro gesteigert werden. Noch deutlicher fiel das Plus beim Nettogewinn aus, welcher nach zuvor 2.3 Millionen Euro auf nunmehr 12.3 Millionen nach oben schoss. Auch wenn es im Vorjahreszeitraum mit dem damaligen Ausbruch der ...

