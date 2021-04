Martin Kerscher und Klaus Brune, Leiter der Börsenredaktion bei Platow, stoßen auf der Suche nach "Perlen aus der zweiten Reihe" in andere Welten und Galaxien vor. Mit der Mynaric AG scheint eine Space Odyssee vor der Serienreife. Weltraumgestützte Laserkommunikationstechnologie made in Munich. Die Facebooks und Googles dieser Welt stehen bereits Schlange, und sollten das Anleger auch tun - Vorstandschef Bulent Altan ist einer der Väter der Raketen Falcon 9 und Dragon von Space X, die Weltraum-Unternehmen von Elon Musk. Was ist das für ein Typ - Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://bit.ly/3rWyJQg - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag