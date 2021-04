DJ Bund und Länder diskutieren am Montag Umgang mit Geimpften

BERLIN (Dow Jones)--Bund und Länder wollen am kommenden Montag beraten, ob Geimpfte wieder mehr Freiheitsrechte zurückbekommen. Bei dem von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geleiteten Videotreffen ab 15 Uhr gehe es um "den Umgang mit vollständig Geimpften", erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz in Berlin. Zuvor hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) betont, zu dieser Frage mit dem Justizministerium und dem Innenministerium in engem Austausch zu sein.

Bislang unterliegen Geimpfte noch den vollen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Erste Studien deuten aber darauf hin, dass Impfungen nicht nur vor Corona-Infektionen und schweren Krankheitsverläufen schützen, sondern auch verhindern, dass andere Personen angesteckt werden. Deshalb wird diskutiert, ob die Test- und Quarantänepflicht für vollständig Geimpfte aufgehoben werden kann.

