Pressemitteilung der 7x7 Sachwerte Deutschland I. GmbH & Co. KG vom 23. April 2021:Die 7x7 Sachwerte Deutschland I. GmbH & Co. KG ("Gesellschaft") hat die 4% Schuldverschreibung 2016/2021 (ISIN DE000A169K35/ WKN A169K3) ("Anleihe") begeben. Die Laufzeit der Anleihe endete gem. den bisher gültigen Anleihebedingungen am 31.03.2021. Die für heute einberufene Gläubigerversammlung hat eine Änderung der Anleihebedingungen beschlossen, wonach die Laufzeit der Anleihe um zwei Jahre, d.h. bis zum 31.03.2023, verlängert wurde. (23.04.2021/alc/n/a)

