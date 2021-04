Auch nach mittlerweile fast 400 Geschäftsberichten für das Jahr 2020, die wir für unsere Datenbank bislang erfasst haben: Immer wieder gibt es Exemplare, bei denen wir deutlich länger "hängen bleiben", als es im Schnitt der Fall ist. Richtig gut gefallen hat borsengefluester.de zuletzt etwa der Report von Polytec - einem Anbieter von Spritzgussteilen vorwiegend für ... The post Polytec Holding: Gut gemeistert appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...