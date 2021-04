Gold und Silber starten leicht fester in den Nachmittagshandel. Nach der Rallye der vergangenen Tage hatten sich die Edelmetalle gestern eine Pause gegönnt. Auf Wochenbasis müsste vor allem Silber den Bereich über 1.810 Dollar überwinden. Doch ob das bereits in dieser Woche gelingt, ist mehr als fraglich. So richten sich die Augen schon wieder in Richtung der kommenden Woche. Bei Silber soll im laufenden Jahr ein Nachfrageschub bevorstehen. Das prognostiziert jedenfalls das Silver Institute in seinem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...