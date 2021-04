Wien (www.fondscheck.de) - Hans-Jürgen Metzler, der langjährige Vorstand und Miteigentümer der Conservative Concept Portfolio Management AG (CCPM), ist am Montag im Alter von 64 Jahren unerwartet verstorben, so die Experten von "FONDS professionell"."Die Nachricht über seinen Tod erfüllt uns mit großer Trauer. Wir behalten Hans-Jürgen Metzler als unternehmerisches und menschliches Vorbild für uns alle in Erinnerung. Mit ihm verlieren wir einen Vorstand, Mentor und Freund, der in den letzten 30 Jahren die Entwicklung und Geschichte der Conservative Concept Portfolio Management AG maßgeblich geprägt hat", schreibe das Unternehmen auf seiner Website. (23.04.2021/fc/n/p) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...