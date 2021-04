DGAP-News: Prospect Resources Limited / Schlagwort(e): Expansion/Prognose

Prospect Resources Limited: Bericht über Fortschritte bei der Pilotanlage Arcadia



23.04.2021 / 14:16

Prospect Resources Ltd (ASX: PSC, FRA: 5E8) ("Prospect" oder "das Unternehmen") teilt mit, dass die Arbeiten im EPC-Bereich für die Pilotanlage zur Herstellung von hochreinem Petalit ("Pilotanlage") zu ungefähr 70 % abgeschlossen sind.



- Die Entwicklungsarbeiten an der Pilotanlage verlaufen planmäßig und budgetgerecht.



- Arbeiten im Bereich Engineering, Procurement and Construction (EPC, Detail-Planung und Kontrolle, Beschaffungswesen, Ausführung der Bau- und Montagearbeiten) zu ca. 70 % abgeschlossen.



- Die erste Lieferung von hochreinem Petalit Ende des zweiten Quartals im Kalenderjahr 2021 liegt weiterhin im Zeitplan.

Das Unternehmen liegt weiterhin im Zeitplan, die erste Lieferung von hochreinem Petalit bis Ende des zweiten Quartals im Kalenderjahr 2021 zu erreichen. Wichtig ist, dass die Pilotanlage im Zeitplan und im Budget liegt.



Folgend eine Zusammenfassung der geplanten Fortschritte bei der Planung, Beschaffung und dem Bau der Pilotanlage:

- Arbeitsablaufdiagramm und detaillierter Konstruktionsentwurf zu 100 % abgeschlossen.

- Beschaffung zu 100 % abgeschlossen (DMS-Einheit (Dense Media Separation, Schwimm-Sink-Verfahren) und Zerkleinerungsmodule geliefert).

- Nicht prozessbezogene Infrastruktur zu 90 % fertiggestellt (Labor und Standortunterkunft).

- Vormontage modularer Geräte zu 75 % abgeschlossen und Werksabnahmeprüfung der DMS- und Brechmodule zu 25 % abgeschlossen.

- Stromversorgung zu 75 % fertiggestellt (Transformator und Stromnetz).

- Mobilisierung der Bergbauunternehmer zu 75 % erzielt.

- Erdarbeiten und Bauarbeiten zu 50 % abgeschlossen.



Weitere wichtige Meilensteine, die in diesem ??Quartal erwartet werden, sind:

Stromversorgung des Betriebsgeländes, Mobilisierung des Unternehmers für Sprengarbeiten im Abbaubetrieb und des Bergbauunternehmers.



- Inbetriebnahme des Zerkleinerungskreises.

- Inbetriebnahme des DMS-Moduls.

- Beginn der Produktion und des Transports zum Hafen.

- Erste Lieferung eines hochreinen Petalit-Produkts.



Prospects Managing Director, Sam Hosack, sagte: "Das Projektteam des Unternehmens hat jetzt ungefähr 70 % der Arbeiten ausgeführt, die für den Produktionsstart in unserer Pilotanlage erforderlich sind. Es ist erfreulich zu berichten, dass die Entwicklung der Pilotanlage im Zeitplan und im Budget bleibt. Prospect plant, bis Ende Juni 2021 hochreines Petalit zu liefern."

"Der Pilotplan ist ein wichtiger Bestandteil unserer Projektentwicklungs- und Marktintegrationsstrategien und wir freuen uns darauf, Schlüsselkunden hochwertige Petalit-Produkte zur Erfüllung ihrer Qualifikationsanforderungen zur Verfügung zu stellen. Prospect generiert Spodumenproben über ein erfahrenes Drittlabor, da nachgeschaltete Kunden von Lithiumchemikalien nur 2 kg an Spodumenprobenmaterial für die Qualifizierung benötigen."





Abbildungen, Tabellen oder Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.



Abbildung 1 & 2 darin zeigen: Schütttrichter der Zerkleinerungsanlage vollständig angefertigt und Fördereinrichtung für DMS-Anlager und Schütttrichter in Südafrika hergestellt.





Abbildung 3 und 4 zeigen: DMS-Einheit, die in Südafrika modifiziert und renoviert wird; Kegelbrecher, der in Südafrika überholt wurde. Die Werksabnahmeprüfung erfolgte in Simbabwe.





Über Prospect Resources Limited (ASX: PSC)



Prospect Resources Limited (ASX: PSC, FSE: 5E8) ist ein an der ASX notiertes Lithiumunternehmen mit Sitz in Perth und Betrieben in Simbabwe. Prospects Vorzeigeprojekt ist das Lithiumprojekt Arcadia am Stadtrand von Harare in Simbabwe. Das Lithiumprojekt Arcadia repräsentiert eine weltweit bedeutende Lithiumressource in Festgestein und wird von Prospects erfahrenem Team rasch entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der kurzfristigen Produktion von Petalit- und Spodumenkonzentrat liegt. Arcadia ist eines der weltweit am weitesten fortgeschrittenen Lithiumprojekte mit einer definitiven Machbarkeitsstudie, gesicherten Abnahmepartnern und einem deutlichen Weg zur Produktion.





Über Lithium



Lithium ist ein weiches silberweißes Metall, das hochreaktiv ist und in der Natur in seiner elementaren Form nicht vorkommt. In der Natur kommt es als Verbindung in Festgesteinslagerstätten (wie Arcadia) und Salzsolen vor. Lithium und seine chemischen Verbindungen haben ein breites Spektrum industrieller Anwendungen, was zu zahlreichen chemischen und technischen Verwendungen führt. Lithium besitzt das höchste elektrochemische Potenzial aller Metalle, eine Schlüsseleigenschaft für seine Rolle in Lithium-Ionen-Batterien.



Vorsicht hinsichtlich zukunftsgerichteter Informationen



Diese Pressemitteilung kann einige Bezugnahmen auf Prognosen, Schätzungen, Annahmen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass seine Erwartungen, Schätzungen und prognostizierten Ergebnisse auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann es keine Garantie dafür geben, dass sie erreicht werden. Sie können von einer Vielzahl von Variablen und Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen beeinflusst werden, die Risikofaktoren unterliegen, die mit der Art des Geschäfts verbunden sind, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hier angegebenen abweichen. Alle Verweise auf Dollar ($) und Cent in dieser Pressemitteilung erfolgen in US-amerikanischer Währung, sofern nicht anders angegeben.

Anleger sollten ihre eigenen Recherchen durchführen und sich darauf verlassen, bevor sie sich entscheiden, Wertpapiere des Unternehmens zu erwerben oder damit zu handeln. Prospect bestätigt, dass für die Zwecke von Listing Rule 5.19.2 alle wesentlichen Annahmen, die den Informationen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.





Diese Pressemitteilung wurde von Sam Hosack, Managing Director der Prospect Resources Ltd., genehmigt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:





Nicholas Rathjen

Head of Corporate Development

nrathjen@prospectresources.com.au



Im deutschsprachigen Raum



AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de



