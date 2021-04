HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Renault nach Quartalszahlen von 32 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Nach zwei Jahren mit roten Zahlen sei der Autokonzern auch in das Jahr 2021 sehr schwach gestartet, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Renault stecke in einer der schwersten Krisen der letzten Jahrzehnte, und ein helfender Partner sei nicht in Sicht./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2021 / 10:33 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2021 / 10:35 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131906

RENAULT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de