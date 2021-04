Die Evangelische Kirche in Deutschland hat eine Denkschrift unter dem Titel "Freiheit digital" veröffentlicht. Die soll die biblischen zehn Gebote auf die heutige digitale Welt übertragen. Die Digitalisierung ist der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ganz offenbar ein Anliegen. Immerhin hat sie dazu geführt, dass die EKD erstmals in sechs Jahren eine eigene Denkschrift herausgibt. Die haben ihre Verfasser "Freiheit digital: die Zehn Gebote in Zeiten des Digitalen Wandels" getauft. Erste Denkschrift in 6 Jahren Mit dem 250-seitigen Papier, dass der EKD-Ratsvorsitzende ...

