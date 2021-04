DGAP-Ad-hoc: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Quartalsergebnis

Der Salzgitter-Konzern erwirtschaftete im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 nach jetzt vorliegenden, noch vorläufigen Zahlen 117,3 Mio. € Gewinn vor Steuern und übertraf damit die aktuellen Markterwartungen. Hierzu trugen insbesondere die erfreulichen Ergebnisse der Geschäftsbereiche Flachstahl und Handel sowie 42,5 Mio. € Beitrag der at-equity (IFRS-Bilanzierung) einbezogenen Beteiligung an der Aurubis AG (Q1 2020: -18,7 Mio. €) bei. Nahezu alle Segmente zeigten im Quartalsverlauf eine kontinuierliche Steigerung ihrer Monatsergebnisse. Der Außenumsatz des Salzgitter-Konzerns blieb mit 2,1 Mrd. € gegenüber demjenigen der ersten drei Monate 2020 (2,1 Mrd. €) stabil. Angesichts des guten Starts in das Jahr, der dynamisch gestiegenen Walzstahlpreise, gleichwohl unter ausdrücklichem Hinweis auf das nach wie vor immanente, kaum quantifizierbare Risiko der Corona-Pandemie, erwarten wir im Geschäftsjahr 2021 für den Salzgitter-Konzern nunmehr: - einen Vorsteuergewinn zwischen 300 Mio. € und 400 Mio. € (zuvor: zwischen 150 Mio. € und 200 Mio. €). Weitere Details zum Abschluss des ersten Quartals werden wie vorgesehen am 12. Mai 2021 veröffentlicht.

Ansprechpartner:

Markus Heidler

Leiter Investor Relations Salzgitter AG

Telefon: +49 5341 21-1852

E-Mail: heidler.m@salzgitter-ag.de

Internet: www.salzgitter-ag.com





