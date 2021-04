Eine geplante Steuererhöhung in den USA trübt die Stimmung an Europas Börsen. Der Dax verlor am Freitag rund ein Prozent auf 15.155 Punkte, der EuroStoxx50 0,7 Prozent auf 3984 Punkte. Damit steuerten beide auf den ersten Wochenverlust seit knapp zwei Monaten zu. An der Wall Street zeichnete sich eine uneinheitliche Eröffnung ab.

Den vollständigen Artikel lesen ...