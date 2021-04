Köln (ots) - Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer lobt bei "maischberger. der podcast" die Regierungserfahrung von Robert Habeck. Der Grünen-Politiker hätte den Co-Bundesvorsitzenden lieber als Kanzlerkandidaten von Bündnis 90/Die Grünen gesehen: "Ich glaube, beide waren eine gute Wahl. Aber jetzt, wo die Entscheidung getroffen ist, darf ich schon sagen, dass ich Robert Habeck gewünscht hätte, dass er die Kanzlerkandidatur übernehmen darf", sagt er im Gespräch mit Sandra Maischberger bei "maischberger. der podcast" (ARD-Audiothek). "Ich glaube, dass Robert Habeck die Art von Politik, die mir nahe liegt, stärker betreibt", so der Tübinger Oberbürgermeister. Habeck stehe für "eine absolut auf den Inhalt fokussierte, aus einer Überzeugung heraus, mit Pragmatismus aus Landeserfahrung, Kommunalerfahrung getragene Politik". Palmer ergänzt: "Das kann Annalena Baerbock schon wegen ihres völlig anderen Werdegangs nicht in der gleichen Weise leisten, wie ich mir das von Robert Habeck versprechen würde.""maischberger. der podcast" mit Boris Palmer erscheint am 24. April in der ARD-Audiothek (www.ardaudiothek.de) und überall, wo es Podcasts gibt. Seit dem 17. April erscheint "maischberger. der podcast" immer samstags als Podcast. Zusätzlich gibt es einen festen Programmplatz bei WDR 5 sonntags um 14.00 Uhr.Redaktion: Elke Maar, Tobias GehleWeitere Infos zu "maischberger. der podcast" finden Sie in der WDR-Presselounge: https://presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/2021/04/20210414_maischberger_der_podcast.htmlEin Interview mit Sandra Maischberger steht auf der WDR-Unternehmensseite: https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr/unternehmen/maischberger-der-podcast-staffel-zwei-interview-100.htmlFotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR Kommunikationkommunikation@wdr.deTelefon 0221 220 7100Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4897723