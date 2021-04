Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, für viele Damen (und manche Herren) gibt es neben dem klassischen "Shopping" noch eine sportliche Disziplin: die Schnäppchenjagd. Während deutsche Kunden gerne online bei amazon.com oder in der Stadt bei TK Maxx (TJX Companies) auf "Schatzsuche" gehen, zieht es Amerikaner seit Jahrzehnten zum Discounter Ross Dress for Less (Ross...

Den vollständigen Artikel lesen ...