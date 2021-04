Angesichts der seit Jahrzehnten zu beobachtenden Geldflut der Notenbanken und Schuldenberge der Regierungen empfehlen mittlerweile die meisten Kapitalmarktexperten Anlegern, aus Gründen des Vermögensschutzes Goldinvestments zu tätigen. Am effektivsten schützt physisches Gold in Form von Barren und Münzen. Der Kauf von Gold macht sowohl in guten Zeiten als auch in Krisenzeiten Sinn. Anleger können nun mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...