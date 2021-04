Die Schweizer Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech hat am Freitag die Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. BB Biotech hat sich im ersten Quartal in einem von Gewinnmitnahmen geprägten Gesundheitssektor positiv entwickelt. Die Aktie verzeichnete eine Gesamtrendite von 15,4 Prozent in Schweizer Franken und 14,3 Prozent in Euro.Die SARS-CoV-2-Pandemie stellt weiterhin das beherrschende Thema der Gesundheitsbranche dar. Eine zentrale Rolle in deren Bewältigung spielt dabei die Einführung und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...