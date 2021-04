Nach den Kursverlusten am Vortag steht der Handelsstart am Freitag auch unter keinem guten Stern. Die Steuer-Pläne von US-Präsident Joe Biden verunsichern die Anleger, wobei einige Marktteilnehmer vor dem Wochenende Gewinne mitnehmen dürften. Auf Unternehmensseite gibt es einige Quartalsbilanzen zu verarbeiten. Alle wichtigen Themen zum Handelsstart an der Wall Street im Video.

