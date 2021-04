DJ press1 / Meta-Daten mit einem Klick entfernen - ASCOMP veröffentlicht kostenlosen Photo Anonymizer

Meta-Daten mit einem Klick entfernen - ASCOMP veröffentlicht kostenlosen Photo Anonymizer (press1) - 23. April 2021 - Digitalfotografien enthalten nicht nur jede Menge Pixel, sondern oftmals auch persönliche Informationen über die Aufnahme selbst. Ob mit dem Smartphone oder der Digitalkamera aufgenommen - Kamera-Modell und -Einstellungen, Aufnahmezeitpunkt sowie GPS-Koordinaten können von versierten Anwendern mühelos herausgelesen werden. Was zunächst praktisch klingen mag, wird spätestens dann zum Problem, wenn man seine Fotos anonymisiert im Internet veröffentlichen möchte. Wer seine sensiblen Bilddaten schützen und verhindern möchte, dass sie in falsche Hände geraten oder von Social Media-Diensten gesammelt werden, sollte sie unbedingt nachträglich entfernen. Das gelingt spielend leicht mit dem Photo Anonymizer der ASCOMP Software GmbH aus Leonberg. Sicheres Entfernen sensibler Bildinformationen Photo Anonymizer bietet seinen Nutzern die Möglichkeit, Meta-Daten und GPS- Informationen von Bildern restlos zu entfernen. Hierfür unterstützt die Windows-Software alle gängigen Metadata-Standards, wie beispielsweise EXIF, DICOM, IPTC und XMP. "Meta-Tags können helfen, Bilddateien zu organisieren oder zu sortieren. Sie können aber auch persönliche Informationen sowie GPS-Koordinaten preisgeben", sagt Andreas Ströbel, Geschäftsführer der ASCOMP Software GmbH. "Wer Bilder anonymisiert weitergeben möchte, sollte unerwünschte Metadaten vorher entfernen". Dank intuitiv bedienbarer Benutzeroberfläche und integrierter Stapelverarbeitung lassen sich Bilddateien mit Photo Anonymizer einfach, schnell und bequem anonymisieren. Auf Wunsch können auch alternative Datenströme entfernt werden, die selbst Jahre später noch Auskunft über die Quelle geben, von der eine Fotografie heruntergeladen wurde. Photo Anonymizer unterstützt alle gängigen Windows-Betriebssysteme und ist kostenlos unter http://www.photo-anonymizer.com verfügbar. Neben Photo Anonymizer hat ASCOMP mit Image Former noch eine weitere Software zur Bildbearbeitung im Portfolio. Hiermit lassen sich etliche Optimierungen auf beliebig viele Bilddateien anwenden, Bilder in Größe und Ausrichtung anpassen und Farbkorrekturen vornehmen. ASCOMP Software GmbH Graf-Leutrum-Straße 10 71229 Leonberg Andreas Ströbel Tel. 07152 - 7641281 mailto:stroebel@ascomp.de Die Firma ASCOMP Software GmbH aus Leonberg wurde 1999 gegründet. Seit 2003 firmiert sie als GmbH mit dem Geschäftsführer Andreas Ströbel. ASCOMP ist spezialisiert auf die Datensicherung mit der Backup-Archiverstellung BackUp Maker, die Datensynchronisation mit der Software Synchredible sowie die Datensicherheit mit dem Passwortmanager Passta und dem Datenvernichter Secure Eraser. Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen auf http://www.press1/ibot/db/press1.openpr_1619185339.html folgende Zusatzmaterialien zum Download zur Verfügung: * Bilder anonymisieren mit Photo Anonymizer von ASCOMP (jpg, 21 KByte) [Quelle/Bildnachweis: ASCOMP Software GmbH] Dies ist eine Mitteilung von press1. Für den Inhalt ist ausschließlich press1 verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen.

April 23, 2021 09:50 ET (13:50 GMT)