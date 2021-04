Managua, Nicaragua (ots/PRNewswire) - Die Fläche entspricht etwa dem 11-fachen der Fläche von MonacoFlor de Caña, eine Marke für klimaneutral und nachhaltig produzierten Premium-Rum, hat sich dazu verpflichtet, bis 2025 mehr als eine Million Bäume zu pflanzen. Im Rahmen eines eigenen jährlichen Wiederaufforstungsprogramms hat Flor de Caña seit 2005 fast 750.000 Bäume gepflanzt. Die Marke hat sich nun mit der Umweltschutzorganisation One Tree Planted zusammengetan und eine globale Wiederaufforstungsinitiative ins Leben gerufen, die das Ziel hat, den kommenden Generationen eine grünere Zukunft zu sichern.Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die beiden Organisationen zusammenarbeiten, um auf die Bedeutung der Wiederaufforstung aufmerksam zu machen und Verbraucher, Barkeeper und die breite Öffentlichkeit dazu zu inspirieren, über die One Tree Planted-Plattform zu spenden, die garantiert, dass für jeden eingehenden Dollar ein Baum gepflanzt wird. Im Gegenzug wird Flor de Caña alle eingehenden Spenden verdoppeln, um eine größere Wirkung zu erzielen.Zu der weltweiten Kampagne mit dem Titel "Together for a Greener Future" ("Gemeinsam für eine grünere Zukunft") wird eine Reihe von Aktionen mit Einzelhändlern, Bars, Restaurants und in den sozialen Medien gehören (TogetherForAGreenerFuture), um umweltbewusste Verbraucher mit ins Boot zu holen, die sich für einen guten Zweck engagieren und dabei helfen möchten, zur Wiederherstellung des weltweiten Waldbestandes beizutragen."Bäume sind für die biologische Vielfalt und ein gesundes Klima von absolut entscheidender Bedeutung. Daher ist es großartig, mit einer Marke zusammenzuarbeiten, die sich für Wiederaufforstung und Nachhaltigkeit insgesamt einsetzt", so Diana Chaplin, Canopy Director bei One Tree Planted.Flor de Caña, die weltweit einzige klimaneutrale und Fair-Trade-zertifizierte Spirituose, hat sich schon vor langer Zeit dem Umweltschutz verschrieben. Neben der Wiederaufforstungsinitiative erfasst und recycelt die Marke alle CO2-Emissionen während des Fermentationsprozesses und verwendet 100 % erneuerbare Energie beim Destillieren ihres Rums.Informationen zu Flor de Caña-RumFlor de Caña ist ein nachhaltig produzierter Premium-Rum, der klimaneutral und "Fair Trade" zertifiziert ist. Er stammt aus einem 1890 gegründeten Familienbetrieb, wird mit 100 % erneuerbarer Energie destilliert und reift natürlich ohne Zucker oder künstliche Zutaten. Die Marke wurde im Rahmen der Green Awards 2020 für ihre führende Rolle im Bereich Nachhaltigkeit mit dem renommierten "Sustainability Award" ausgezeichnet. www.flordecana.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1492489/FDC_Reforestation1.jpgPressekontakt:corporatecommunications@flordecana.comOriginal-Content von: Flor de Caña, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129115/4897783