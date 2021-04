Aufgrund von Fehlern in der Rechnungslegung musste der amerikanische Brennstoffzellen-Hersteller Plug Power die Zahlen für 2018, 2019 und 2020 korrigieren. Viele Anleger waren verunsichert und der Kurs schmierte ab. Nun kommt es zur Investorenklage. Fehler in der Bilanz In der ersten Märzhälfte diesen Jahres wurde bekannt, dass sich die Veröffentlichung des Jahresabschlusses für 2020 verzögert. Grund dafür war eine erneute Prüfung der Klassifizierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...