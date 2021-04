Die Volkswagentochter Traton (89,72 % VW-Anteil) scheint nach der US-Expansion mit der Navistar bereit zu sein auf dem LKW Markt weltweit eine wichtige Rolle zu spielen. Und so bewertet der Platow Brief die Aktie als klaren Kauf. Dazu kommt die aktuelle Prognoseerhöhung des Unternehmens: Traton mit mit positivem Ausblick, die der Phantasie bei Platow für die Aktie "Flügel" verlieh. Hier ein Beispiel für die klare Kommunikation zu einzelnen Werten und klaren Handlungshinweisen: Es ist nicht etwa so, als seien die Ziele, die sich der Traton-Vorstand für das laufende Gj. gesetzt hatte, sehr konservativ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...