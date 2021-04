TAGESVORSCHAU: Termine am 26. April 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 26. April:

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Philips, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Atoss Software, Q1-Zahlen

14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung

18:00 FRA: Michelin, Q1-Umsatz

22:05 USA: Tesla, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Bawag P.S.K., Q1-Zahlen

USA: NXP Semiconductors, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Erzeugerpreise 03/21

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 04/21

10:00 POL: Arbeitslosenquote 03/21

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 03/21 (vorab) 15:00 BEL: Geschäftsklima 04/21

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Gewerbe 04/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie - Impfgipfel von Bund und Ländern 15.00 Beginn Impfgipfel als Videokonferenz von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten + anschl. Pk mit Merkel

10:00 DEU: Online-Pk der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) zur Neuaufstellung des Privatkundenvertriebs der BW-Bank 10:00 DEU: Online-Pk zu zehn Jahren "EnBW Baltic 1"

10:30 DEU: Video-Pk mit Vorstellung der Studie "Klimaneutrales Deutschland 2045". Stiftung Klimaneutralität, Agora Energiewende und Agora Verkehrswende legen neues Szenario für Klimaschutz vor. 11:00 DEU: Bundesverwaltungsgericht Leipzig verhandelt über Klage der Deutschen Umwelthilfe. Es geht um die Offenlegung von Dokumenten zum CO2-Ausstoß bei Autos von Volkswagen, Audi, Skoda und Seat. Insgesamt soll es um 800 000 Autos gehen, davon 98 000 Fahrzeuge mit einem Benzin-Motor. Wann eine Entscheidung verkündet wird, ist unklar. EUR: EU Trade Policy Day 2021 (online)

u.a. zu neuer Handelsstrategie zur Förderung einer offenen, nachhaltigen und durchsetzungsfähigen Handelspolitik für die EU 09.15 Eröffnung mit Diskussion von Exekutiv-Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis mit WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala 16.00 Schlusswort von Generaldirektorin für Handel der Europäischen Kommission Sabine Weyand EUR: Informelle Tagung der EU-Landwirtschaftsminister

CHN: Fortsetzung Internationale Automesse in Shanghai (bis 28.4.), Shanghai °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi