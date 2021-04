Am Sonntag heißt es wieder: "And the Oscars goes to…" Disney hat insgesamt 15 Nominierungen für die diesjährigen Academy Awards eingefahren. Erstmals dürfen sich auch Filme aus den Streaming-Angeboten des Unternehmens Disney+ und Hulu Hoffnung machen, mit der goldenen Statue ausgezeichnet zu werden.In den höchsten Kategorien ist Disney mit Nomadland dabei. Das Drama hat es in die Auswahl für den besten Film und die beste Hauptdarstellerin geschafft. Der Film lief in den USA gleichzeitig in Kinos ...

