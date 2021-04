DJ Lagarde: Bei Klima-Offenlegungspflichten keine Maximalziele anstreben

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat die Europäer davor gewarnt, bei Klima-Offenlegungspflichten für Unternehmen Maximalziele anzustreben. In einer von Bloomberg veranstalteten Podiumsdiskussion wies Lagarde darauf hin, dass solche Regelungen weltweit gleich angewendet werden sollten.

"Ich fürchte, dass wir, wie wir es in der Vergangenheit mit Rechnungslegungsstandards im Finanzsektor gemacht haben, Gefahr laufen, es besser als die anderen zu machen, und dabei die Gelegenheit verpassen, für eine gemeinsame Basis zu sorgen", sagte Lagarde. Sie fügte hinzu: "Wenn wir uns dieses Risikos früh genug bewusst werden, dann wären wir in der Lage, etwas Gutes zu tun, ohne notwendigerweise das anzustreben, was wir selbst als Beste für alle betrachten."

Lagarde plädierte für einen globalen Ansatz, der multiple Berichtspflichten vermeide. Sie hoffe sehr, dass die internationale Kooperation zu etwas führen werde, das konsistent für alle weltweit sei. "Klimawandel ist ein globales Risiko, aber finanzielle Entwicklungen sind ebenfalls globale Entwicklungen", sagte Lagarde.

