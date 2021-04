DJ XETRA-SCHLUSS/Etwas leichter - Starke PMI lindern Abgabedruck

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit leichtem Minus hat sich der DAX am Freitag aus dem Handel verabschiedet. Händler machten hier überwiegend Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende als Grund aus. Die Berichtssaison läuft indes europaweit sehr gut und auch die jüngsten Einkaufsmanagerindizes (PMIs) zur globalen Konjunkturlage stießen auf Wohlgefallen.

Für die Marktstrategen der Helaba ist das Bild positiv, selbst wenn die Corona-Beschränkungen noch den Service-Sektor belasten würden. Der Gesamt-PMI für Europa stieg über die Expansionsschwelle von 50 Punkten. Auch in Deutschland lagen die Barometer oberhalb der Wachstumsschwelle. Ein leichter Rückgang nach dem Allzeithoch im März sollte nicht überbewertet werden, hieß es. Und in den USA zog der wichtige PMI für den Service-Bereich stärker als erhofft an. Der DAX verlor 0,3 Prozent auf 15.280 Punkte.

Autosektor im Fokus - Daimler erhöht Renditeziel

Infineon standen mit 2,1 Prozent Plus an der DAX-Spitze. Positiv für den Hersteller von Auto-Chips waren Aussagen von Intel-Chef Gelsinger, der noch mit bis zu zwei Jahren Chip-Knappheit im Autosektor rechnet. Infineon wird als einer der Hauptgewinner dieser Entwicklung gesehen. Fast alle großen Autohersteller hatten diese Woche gewarnt, dass die Knappheit ihre Absätze im zweiten Quartal begrenzen könnten.

Conti notierten 1,8 Prozent höher, nachdem die vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal gut angekommen waren. Vor allem die EBIT-Marge hat positiv überrascht. Daimler gaben 0,1 Prozent nach, obwohl das Rendite-Ziel für die Geschäftsfelder Mercedes-Benz Cars & Vans und Daimler Mobility erhöht wurde. Dort erwarten die Stuttgarter für dieses Jahr eine Umsatzrendite von 10 bis 12 Prozent, nach zuvor 8 bis 10 Prozent.

Salzgitter sprangen um 4,2 Prozent nach einer deutlichen Erhöhung der Prognose. Nach gutem Start ins neue Jahr hat der Stahlhersteller seine Vorsteuergewinnschätzung für das Jahr verdoppelt auf 300 bis 400 Millionen Euro. Gewinntreiber sind vor allem die steigenden Walzstahl-Preise.

Die Zahlen der Software AG kamen indes nicht gut an, hier ging es 1,1 Prozent tiefer. Umsatz und EBIT fielen im Rahmen der Markterwartung zurück.

Bei LPKF Laser ging es sogar 6 Prozent nach unten nach enttäuschenden Zahlen. Hier dauerte die Durststrecke an, wie der abbröckelnde Auftragsbestand zeigte. Auch hatte sich der CEO jüngst überraschend verabschiedet, was Marktteilnehmer immer nervös macht.

