Electronic Arts verkündete vor kurzem, dass eines ihrer Mobile Games Studios aktuell an einem Battlefield für Smartphone, Tablet und Co arbeitet. Mobile-Fans warten schon seit Jahren auf die Veröffentlichung eines solchen Titels, jedoch ist das Spiel erst für 2022 angesetzt.Mobile-Shooter-Games haben in den letzten Jahren die Download-Charts übernommen und liegen voll im Trend. Auf diesen Zug möchte Electronic Arts kurz vor der erfolgreichen Testphase von "Apex Legends Mobile" nun auch mit ihrem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...