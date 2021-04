Nach dem verheißungsvollen Start mit neuem Rekordhoch am Montag verabschiedet sich der DAX mit einem Minus ins Wochenende. Auch der MDAX schließt im Minus. Belastend wirkten vor allem die Spekulationen über eine Erhöhung der US-Kapitalertragssteuer, die am Vorabend schon in New York die Kurse nach unten gezogen hatte.Minus 0,3 Prozent leichter schloss der deutsche Leitindex am Freitag. Auch gute Konjunkturdaten aus der Eurozone konnten die Anleger vor dem Wochenende nicht mehr locken. Immerhin gelang ...

