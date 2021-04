Nach dem Einbruch des Bitcoin-Kurses am Wochenende rutschte die weltgrößte Kryptowährung jetzt weiter ab - erstmals seit Wochen ging es unter die wichtige Marke von 50.000 US-Dollar. Am vergangenen Woche verbuchte der Krypto-Markt schon einmal riesige Verluste. Allein der Bitcoin-Kurs gab - allerdings nach einem neuen Allzeithoch - um rund 10.000 Dollar nach. Insgesamt wurden am Kryptomarkt innerhalb weniger Stunden rund 300 Milliarden Dollar verbrannt. Um ungefähr die gleiche Summe fiel die Marktkapitalisierungen aller Digitalwährungen auch am Freitag. Der Kurs des Bitcoins...

Den vollständigen Artikel lesen ...