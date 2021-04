Simone Biles beendet ihre Zusammenarbeit mit Nike. Der Sportartikelhersteller verliert damit eines seiner prominentesten Testimonials und die wohl erfolgreichste Turnerin der Welt. Es ist bereits der zweite namhafte Abgang eines Nike-Partners in dieser Woche. Die Aktie notiert am Freitag dennoch leicht im Plus.Erst am Dienstag hatte Vanessa Bryant, die Witwe der Basketball-Legende Kobe Bryant, bekanntgegeben, dass sie den Mitte April ausgelaufenen Vertrag mit Nike nicht verlängert habe. Laut Medienberichten ...

