Die deutschen Aktien haben sich heute per saldo zwar nur wenig bewegt, denn der DAX gab zum Handelsschluss nur 41 Punkte auf 15.280 Zähler ab. Aber unter der Oberfläche des Saldierens steckt ein Kampf um eine rechte Schulter und die bereits gestern beschriebene, am 26.02.2021 begonnene Aufwärtstrend-Linie. Diese wurde bisher viermal getestet, am 05.03.2021, am 25.03.2021, am 21.04.2021 und heute. Ein signifikantes Überwinden der Mustervermutung eines S-K-S-Tops auf Stundenbasis, welche mit dem Kurssprung am 06.04.2021 zu Handelsbeginn begonnen wurde, steht noch aus. ...

