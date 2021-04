Nachdem die Pläne von US-Präsident Biden am Donnerstag die Börsen kalt erwischt hatte, stabilisierten sich die US-Märkte am Freitag wieder. Sowohl der Dow Jones als auch der Nasdaq 100 gingen mit einem Plus ins Wochenende. Vor allem die Aktien von Banken und von Unternehmen aus der Halbleiter-Industrie - mit Ausnahme von Intel - waren gefragt.Beim Dow Jones stand am Freitag ein Plus von 0,7 Prozent zu Buche. Auf Wochensicht bedeutet das ein Minus von rund einem halben Prozent.Die Top-Werte im Dow ...

Den vollständigen Artikel lesen ...