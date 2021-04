DJ EU-Politiker Weber fordert Stopp aller EU-Flüge nach Indien

BERLIN (Dow Jones)--In Anbetracht der dramatischen Corona-Lage in Indien fordert EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU) die sofortige Einstellung aller Flugverbindungen in die EU. Der EU-Politiker begründet seinen Vorstoß in der Bild-Zeitung vom Samstag mit der Gefährlichkeit der in Indien aufgetretenen neuen Doppel-Mutante: "Die indische Doppelvariante scheint sich schnell auszubreiten und die Situation dort droht außer Kontrolle zu geraten. Einige Covid-Fälle mit der indischen Mutante sind bereits in Deutschland und der EU aufgetreten. Diesmal müssen die EU-Innenminister schneller und konsequenter handeln und sofort ein vorübergehendes Verbot von Flügen aus Indien und Einreisebeschränkungen verhängen."

Insgesamt müsse die EU "aufgrund der Dynamik der Corona-Pandemie besser und schneller im koordinierten Vorgehen werden", mahnte Weber weiter. Er verwies darauf, dass Kanada und Großbritannien bereits entsprechende Schritte eingeleitet hätten.

April 23, 2021

