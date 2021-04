Unser Strategiedepot AKTIEN KONSERVATIV erzielte in der zurückliegenden Woche bis 16.04. einen Wertzuwachs (in Euro) von + 0,9 % und schnitt damit geringfügig besser ab, als der um + 0,7 % zulegende MSCI WORLD (Euro) - Index. Hiermit stellte sich per 28.04. seit Auflage am 26.02.2019 auf Währungsbasis Euro eine Nettoperformance des Depots (excl. Dividendenzahlungen) von + 28,6 % ein.Den größten Kursgewinn vermeldete mit + 6,4 % die sehr breit diversifizierte, führende schwedische Industrietechnologie-Holding ADDTECH AB - B - (SE0014781795). Dahinter ...

