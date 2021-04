Wochenrückblick: Verschnaufpause - wie lange?

Gleich zu Beginn der abgelaufenen Börsenwoche konnte der DAX die Marke von 15.500 Punkten knacken und ein neues Allzeithoch markieren. Die dritte Corona-Welle bleibt jedoch ein Belastungsfaktor, sodass sich das Barometer in der Folge eine kurze Verschnaufpause gönnte. Schließlich können sich Börsianer weiterhin auf die Notenbanken verlassen.

Noch immer versucht die EZB, die europäische Konjunktur anzukurbeln und aus der coronabedingten Delle herauszuführen. Während dies deutschen Zinssparern nicht gefallen dürfte, könnte die extrem lockere Geldpolitik die Aktienkurse weiter beflügeln. Außerdem gehen die Impfprogramme weiter, sodass eine Öffnung der Wirtschaft anstehen sollte.

News aus Deutschland

Das Biotech-Unternehmen Evotec hat wieder einmal eine neue Kooperation an Land gezogen. An der Börse könnte Evotec deshalb in Kürze einen Meilenstein setzen. Mehr dazu hier

Dank starker Autoverkäufe in China befindet sich BMW auf Erholungskurs. Wieviel Schub bringt die Auto Shanghai 2021 für BMW und die Aktie? Mehr dazu hier

Bildquelle: Pressefoto BMW AG

Auch dank der Corona-Krise konnte Sartorius mit starken Geschäftszahlen aufwarten. Für eine neue Kurs-Rallye der Aktie gibt es aber auch noch andere Gründe. Mehr dazu hier

