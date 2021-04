In der Kalenderwoche 16 vom 19.04. bis 23.04.2021 nimmt die Emissionswelle am KMU-Anleihemarkt wieder Fahrt auf, so kommen gleich drei neue Anleihen von drei neuen Emittenten auf den Markt. Zum einen die "grüne" Anleihe des Solarunternehmens hep global GmbH mit einem Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die fünfjährige Debüt-Anleihe (WKN A3H3JV) des Unternehmens wird jährlich mit 6,50% verzinst und kann ab dem 29.04.2021 öffentlich gezeichnet werden. Die Zeichnungsfrist des Green Bonds endet am 12.05.2021. Für den Mai hat zudem auch Fußball-Bundeligist Werder Bremen die Emission einer Mittelstandsanleihe - keine Fan-Anleihe - angekündigt. Der Werder-Bond soll ein Volumen von bis zu 30 Mio. Euro haben und mindestens mit 6,00% p.a. verzinst werden. Die Werderaner sprechen sowohl Privatanleger als auch institutionelle Investoren an.

Mit der Zeitfracht Logistik-Gruppe betritt ein weiterer Neuling derzeit den Anleihemarkt. Das Logistik-Unternehmen bietet aktuell eine fünfjährige Unternehmensanleihe (WKN A3H3JC) im Volumen von bis zu 60 Mio. Euro an. Die nicht nachrangige und nicht besicherte Anleihe wird mit 4,00% bis 5,00% jährlich verzinst und kann noch bis zum 29. April 2021 gezeichnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...