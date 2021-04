Schon länger wird in der Automobilbranche gemunkelt, dass der Betriebsratschef von VW (DE0007664039), den Konzern verlassen will. Nun ist dieser Tag gekommen. Zukünftig wird Osterloh als Personalvorstand bei der Nutzfahrzeugtochter Traton (DE000TRAT0N7) arbeiten, wie der Automobilkonzern heute Vormittag verkündete. Sein Ziel ist es dabei, das Tochterunternehmen von VW in seinen letzten Jahren noch einmal ganz groß rauszubringen und zu einem sogenannten "Global Champion" zu machen.Am 01.Mai 2021 soll er seine neue Stelle antreten.Bereits seit 44 ...

