SAP (WKN: 716460)-Aktien gehören zu den erfolgreichsten des deutschen Leitindex DAX. Allein seit 1992 sind sie bereits mehr als 8.000 % gestiegen (22.04.2021). Aus 10.000 Euro wurden so im Laufe der Zeit mehr als 813.672 Euro (22.04.2021). SAP-Aktien entwickelten sich somit deutlich besser als der breite Markt. Ursächlich hierfür waren vor allem das starke Geschäftswachstum und ein gutes Management. SAP steigert den Gewinn um 32 % Mittlerweile wächst der Konzern nicht mehr so rasant wie in den Anfangsjahren, ...

