Global Blood Therapeutics (GBT) mit Short-Float-Anteil von 20.93% >>> BOTTOMFISHING SETUP<<<

Symbol: GBT ISIN: US37890U1088

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des auf Blutkrankheiten spezialisierten Biotechnologieunternehmens hat seit ihrem Allzeithoch im Januar 2020 bei einem relativ volatilen Verlauf deutlich an Wert verloren. Besonders auffällig ist der Kursverfall im vergangenen November. Im Halbjahresverlauf ist ein Verlust von über 24 Prozent zu verzeichnen. Dennoch gibt es Hoffnung: nach dem blutigen November-Massaker gab es zwischenzeitlich ein höheres Tief und es zeichnet sich eine Widerstandslinie in Höhen des mittlerweile waagrecht verlaufenden 50er-EMA ab. Somit liegt ein sauberes Bottomfishing-Setup vor.

Chart vom 23.04.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 42.11 USD





Meinung: Die fundamentalen Kennzahlen geben keinen substanziellen Anlass für Long-Einstiege. Allerdings könnte ein neues Medikament die Wende bringen. Gerade wurde eine Studie zu Oxbryta veröffentlicht, das bei Patienten mit der erblich bedingten Blutkrankheit Sichelzellanämie eine Verbesserung des Gesundheitszustands bewirken soll.

Mögliches Setup: Der hohe Anteil an Leerverkaufspositionen von 20.93 Prozent könnte den Kursanstieg beschleuingen, sobald die Triggermarke erreicht ist. Die nächsten Quartalszahlen stehen erst am 26. Mai auf der Tagesordnung, sind aber in diesem Fall weniger bedeutsam als die Erwartung weiterer positiver Studienergebnisse und der Zulassungen seitens der Gesundheitsbehörden.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in GBT.

Veröffentlichungsdatum: 24.04.2021