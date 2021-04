Die EnBW plant einen groß dimensionierten Ladepark am Kamener Kreuz in Nordrhein-Westfalen. Er wird über 52 HPC-Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 300 kW verfügen und soll damit laut dem Energiekonzern zum größten öffentlichen Schnellladepark Europas werden. Die Eröffnung des Parks am Kamener Kreuz, an dem sich A1 und A2 treffen, ist für das vierte Quartal dieses Jahres geplant. Der Standort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...