In den letzten 14 Monaten lag die Volatilität am Aktienmarkt über den historischen Normen. Grund war natürlich das Coronavirus. Trotzdem sind alle drei großen US-Indizes auf Allzeithochs gestiegen. Der Grund dafür? Im Laufe der Zeit treibt das operative Gewinnwachstum die Aktienbewertungen in die Höhe. Wir werden nie in der Lage sein, die kurzfristigen Entwicklungen genau vorherzusage. Doch wer Aktien von starken Unternehmen kauft und über einen langen Zeitraum daran festhält, hat eine eigentlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...