Unterföhring (ots) - Zehn stimmstarke Solist:innen. Ein gefühlvolles Geschwister-Duo. Und zum ersten Mal eine Rockband: Das sind die Finalist:innen von "The Voice Kids". Heute Abend singen sie ab 20:15 Uhr um den Sieg in der SAT.1-Musikshow."Team Alvaro ist so vielseitig und bunt. Wir alle sehnen uns doch nach positiver Energie und Lebensfreude. Bitte schön! Vorhang auf für das beste Team! Mit Isabella, Vivienne und Oscar & Mino bin ich fest davon überzeugt, dass ich 'The Voice Kids' gewinnen werde!", sagt Alvaro Soler stolz über seine Finalist:innen.Zuversichtlich, dass er mit seinen Talenten den Titel abstauben wird, ist ebenfalls Coach-Konkurrent Wincent Weiss: "Glasklaren Gesang, unglaubliche Stimmkraft und die erste Rockband in der Geschichte von 'The Voice Kids' - das alles bringt TeamWincent mit ins Finale! Mit der größten Bandbreite unter den Teams hängen wir die anderen ab und gewinnen die Show!"Aber auch das Coach-Gespann Michi Beck und Smudo erhebt Anspruch auf den "The Voice Kids"-Thron: "Team Michi & Smudo geht selbstbewusst ins Finale. Mit größtmöglicher Vielfalt in unserem Kader sind wir bereit, um die Krone der besten Stimme gegen die Coach-Anfänger und Stefanie anzutreten. Die Würfel sind geworfen."Doch da hat Stefanie Kloß auch ein Wörtchen mitzureden: "Emily, Kiara und Egon sind drei wahnsinnig talentierte Finalist:innen, die sich in den letzten Monaten krass weiterentwickelt haben. Jeder von ihnen hat seine eigene Geschichte, seine eigene Stimme und vor allem das Zeug VoiceKids 2021 zu gewinnen. Sie sind einzigartig und können noch dazu auf besondere Unterstützung zählen: auf den Fluch des Silbermonds." Welches Talent sorgt im großen Finale mit seinem Gesang für Gänsehaut? Wessen Stimme bekommen die Zuschauer:innen nicht mehr aus dem Kopf? Und für welche Finalist:innen greifen die VoiceKids-Fans zum Telefonhörer und voten online auf thevoicekids.de? Denn in der Finalshow entscheiden sie allein, wer sich an die Spitze der neunten Staffel der SAT.1-Musikshow singt und live "The Voice Kids" 2021 gewinnt.SAT.1 läutete mit den Sing-Offs am Samstagabend das große Finalwochenende der neunten Staffel "The Voice Kids" ein und erreichte gute 10,1 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.).Das sind die Finalist:innen von "The Voice Kids" 2021:TeamSteff:- Egon (15, Berlin)- Emily (13, Gelnhausen, Fast Pass)- Kiara (12, Nettetal)TeamAlvaro:- Isabella (11, Manerba del Garda, Fast Pass)- Oscar & Mino (14 & 12, Hamburg)- Vivienne (15, Kronach)TeamWincent:- Henriette (10, Gifhorn, Fast Pass)- Papuna (13, Freiburg)- Rockzone (13-14, Staufenberg)TeamFanta:- Constance (14, Tuttlingen)- Marko (15, Lichtenstein)- Rahel (10, Hemer, Fast Pass)Das große Finale von "The Voice Kids": Heute Abend, 25. April, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynDie neueste Ausgabe von "The Voice Kids" in SAT.1 verpasst? Kein Problem! SAT.1 GOLD zeigt jede Folge immer donnerstags um 20:15 Uhr in der Wiederholung.Alle Informationen zur Finalshow und den VoiceKids-Finalist:innen finden Sie mit Fotomaterial zum Download unter: presse.sat1.de/TVK2021.Hashtag zur Show: VoiceKidsBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 25.04.2021 (vorläufig gewichtet)