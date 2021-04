Magdeburg (ots) - Zum heutigen Tag der Erneuerbaren Energien bekräftigt die Piratenpartei in Sachsen-Anhalt ihre Forderung nach einer umfassenden nachhaltigen Energiewende. Diese liegt nach Überzeugung der PIRATEN in der Verantwortung der Politik, welche die Weichen für die notwendigen Investitionen stellen muss.Ronny Meier, Wirtschaftstechniker und Mitglied im Landesvorstand:"Der primäre Energieverbrauch findet heute vor allem durch Verkehr, Industrie aber auch in den privaten Haushalten statt. Ziel muss es sein, diesen Energiebedarf ausschließlich aus erneuerbaren Energien zu decken, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und hiermit auch zur Erreichung des 1,5 Grad Ziels maßgeblich beizutragen. Die Forcierung und Unterstützung dieser innovativen und zugleich ökologischen Industrie muss im Fokus der zukünftigen Politik unseres Landes stehen, um Fehler nicht zu wiederholen und den Vorsprung in diesem Bereich gewinnbringend für Sachsen-Anhalt zu nutzen."Denis Rothhardt, Projektkoordinator und stellvertretender Landesvorsitzender"Der beschlossene Braunkohleausstieg ist eine Jahrhundertchance auch für Sachsen-Anhalt." Wir PIRATEN fordern, dass die Milliarden aus dem Strukturwandeltopf des Bundes für den Braunkohleausstieg ausschließlich in nachhaltige Zukunftstechnologien fließen."Das Bundesland bietet nach Überzeugung der PIRATEN dafür die besten Standort-Vorraussetzungen. Die großen Chemiestandorte können eine Schlüsselrolle spielen für die notwendige Produktion von Grünem Wasserstoff. Auch die derzeitige Renaissance der Solarindustrie ist eine große Chance für Sachsen-Anhalt.Ronny Meier, Platz drei der Landesliste zur Landtagswahl:"Ein Beispiel ist das fast schon totgeglaubte Solar Valley. Durch neue Ideen, die Verwendung neuer Materialien und nicht zuletzt des vorhandenen Know Hows lohnt es sich wieder auf die Photovoltaikindustrie in Deutschland und vor allem im Raum Bitterfeld zu setzen. Neue Investoren siedeln sich an und vorhandene investieren massiv in neue Entwicklungs- und Produktionsanlagen."Die Piratenpartei Deutschland tritt am 6. Juni in Sachsen-Anhalt zur Landtagswahl an. In ihrem Wahlprogramm fordern die PIRATEN unter anderem einen Ausbau des Schienennetzes, mehr Elektrotankstellen und Power2Gas-Stationen, die Re-Kommunalisierung der Energienetze sowie öffentliche Förderung für Energiegenossenschaften.Pressekontakt:Piratenpartei DeutschlandLandesverband Sachsen-AnhaltGroße Klausstraße 1106108 Halle (Saale)E-Mail: presse@lsa-piraten.deWeb: https://lsa-piraten.de/Telefon: 0157 78799453Für die Zulassung zur Bundestagswahl benötigen wir Unterstützunghttps://wiki.piratenpartei.de/UnterstützerunterschriftenAlle Pressemitteilungen finden Sie online unter:www.piratenpartei.de/presse/mitteilungenOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76876/4898275