Das Letzte, was man im Ruhestand tun will, ist, sich ums Depot Sorgen zu machen. Schließlich hat man hart gearbeitet und will den Lebensabend in Ruhe genießen. Der beste Weg dahin ist ein Portfolio, das in allen Märkten Renditen liefert und für angenehme Nachtruhe sorgt. Hier schlagen drei Motley-Fool-Autoren drei Aktien für das Depot im Ruhestand vor. Die dürften zu diesem Zweck sehr sinnvoll sein. Grundsolides Unternehmen Chuck Saletta: Rentner beziehen kein regelmäßiges Gehalt mehr, um Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...