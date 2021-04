Wer mal wieder was anderes sehen will als der Paar-Kilometer-Radius um den Wohnsitz hergibt, findet im neuen Projekt von Google Arts & Culture und der UNESCO eine große Auswahl beeindruckender Ziele. Man muss kein Museumsgänger sein, um am Projekt Explore UNESCO World Heritage Gefallen zu finden. In einer Top Ten der bedeutendsten Kulturstätten der Welt führt euch Google gemeinsam mit der UNESCO zu den Pyramiden von Gizeh, dem Taj Mahal in Indien, dem Kolosseum in Rom, den Oster-Inseln, dem Yosemite-Nationalpark in den USA, aber auch nach Saudi-Arabien, Mexiko, Thailand und zu weiteren Orten...

