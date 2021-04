Berlin (ots) - Der Chef von Fitness First Deutschland, Johannes Maßen, warnt vor einer Insolvenzwelle in der Branche. "In den USA hat jedes dritte Studio wegen Corona Insolvenz angemeldet, und ich gehe in Deutschland von einer ähnlichen Quote aus", sagte der Geschäftsführer von Fitness First Deutschland, Johannes Maßen, dem Tagesspiegel (Montagausgabe). Nicht nur kleine Studios seien in Gefahr, "wir wissen auch von großen Ketten, die Probleme haben", betonte Maßen.Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon: 030/29021-14907https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/fitnessbranche-im-corona-lockdown-ein-drittel-der-fitnessstudios-wird-nicht-ueberleben/27125732.htmlPressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/4898412